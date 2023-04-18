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Производство водки в России упало на 5,7% под «воздействием внешних факторов»

УрБК, Москва, 09.10.2023. Объем производства водки в России с января по сентябрь 2023 года сократился на 5,7% к уровню прошлого года, до 54,9 млн декалитров (дал). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В самом ведомстве объяснили сокращение «воздействием внешних факторов на отрасль». Отмечается, что в январе-сентябре 2021 года было выпущено 53,5 млн дал водки, что меньше в сравнении с показателями текущего года.

Падение производства в сравнении с прошлым годом наблюдается и по другим позициям. Например, производство коньяка за девять месяцев 2023 года упало на 7,2% к уровню прошлого года, до 5,9 млн дал (в январе-сентябре 2021 года выпущено 5,4 млн дал).

В сфере виноделия за указанный период упало производство ликерных вин (на 25%, до 599,2 тыс. дал), шампанских вин (на 7,2%, до 8,7 млн дал), тихих вин (на 7%, до 22,2 млн дал).

Всего производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за девять месяцев этого года составило 132,1 млн дал, что на 4,2% меньше прошлогоднего уровня. За тот же период 2021 года — 122,7 млн дал.
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