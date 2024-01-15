УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
15.01.2024

В России произвели 8,761 миллиона декалитров коньяка в 2023 году

УрБК, Москва, 15.01.2024. В 2023 году российские производители изготовили 8,761 млн декалитров (дал) коньяка, что на 35% больше, чем в 2022 году. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля.

В то же время снизилось производство водки и виноградных вин. Выпуск водки снизился за год на 1,2%, до 80,417 млн дал. Производство виноградных вин — на 0,1%, до 29,991 млн дал, шампанских и игристых вин — на 23,2%, до 14,124 млн дал, ликерных вин — на 32,1%, до 867,918 тыс. дал. Изготовление слабоалкогольной продукции в России выросло на 8,3%, до 22,332 млн дал за год.

Ранее сообщалось, что с 1 января российские производители водки, джина, виски и вина повысили отпускные цены на свою продукцию на 10%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2023 В 2023 году производство водки в России сократилось на 4,7%

В январе-ноябре 2023 года российские производители изготовили 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем ...

08.12.2023 В 2023 году производство водки в России сократилось на 4,7%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В январе-ноябре 2023 года российские производители изготовили 71,9 млн декалитров (дал) ...

09.11.2023 С начала года в России зафиксировано снижение производства водки на 5,7%

В России за десять месяцев производство водки упало на 5,7% год к году, коньяка — на 4,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ...

09.11.2023 С начала года в России зафиксировано снижение производства водки на 5,7%

УрБК, Москва, 09.11.2023. В России за десять месяцев производство водки упало на 5,7% год к году, коньяка — на 4,9%. Об ...

17.10.2023 Продажи алкогольных напитков в РФ увеличились на 4,4% с января 2023 года

УрБК, Москва, 17.10.2023. В России в период с января по сентябрь 2023 года продажи алкогольных напитков (без учета ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (235)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18