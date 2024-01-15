В России произвели 8,761 миллиона декалитров коньяка в 2023 году

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УрБК, Москва, 08.12.2023. В январе-ноябре 2023 года российские производители изготовили 71,9 млн декалитров (дал) ...

С начала года в России зафиксировано снижение производства водки на 5,7%

В России за десять месяцев производство водки упало на 5,7% год к году, коньяка — на 4,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ...

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УрБК, Москва, 09.11.2023. В России за десять месяцев производство водки упало на 5,7% год к году, коньяка — на 4,9%. Об ...

Продажи алкогольных напитков в РФ увеличились на 4,4% с января 2023 года

УрБК, Москва, 17.10.2023. В России в период с января по сентябрь 2023 года продажи алкогольных напитков (без учета ...