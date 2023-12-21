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Цены на российскую водку, джин, виски и вино вырастут на 10% в 2024 году

УрБК, Москва, 27.12.2023. Российские производители водки, джина, виски и вина уведомили ритейлеров о повышении цен на их продукцию на 10% с 1 января 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников отрасли.

Подобные уведомления поступили от Алкогольной сибирской группы (бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и компании Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s).

В частности, Алкогольная сибирская группа обосновывает свое решение увеличением ставки акциза на 4,9%, до 643 руб. за 1 л спирта, ростом цен на спирт на 7% за девять месяцев 2023 года и ожидаемым повышением стоимости спирта на 10% в IV квартале 2023 года, увеличением цен на материалы, логистику, пишет газета.
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