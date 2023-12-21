Цены на российскую водку, джин, виски и вино вырастут на 10% в 2024 году

УрБК, Москва, 21.12.2023. Российские производители уведомили ритейлеров, что в 2024 году они поднимут отпускные цены на ...21.12.2023 Российские производители планируют поднять цены на продукты в 2024 году на 5-20%
Российские производители уведомили ритейлеров, что в 2024 году они поднимут отпускные цены на ряд продуктов на 5-20%. ...17.11.2023 В 2024 году акцизы на табачные изделия в России повысят на 3%
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об индексации акцизов на табачные изделия и ...12.10.2023 Минимальная цена на водку в России может увеличиться на 7% в 2024 году
УрБК, Москва, 12.10.2023. В Минфине России одобрили идею Союза производителей алкогольной продукции об увеличении ...22.10.2019 Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку в РФ с 2020 года
УрБК, Москва, 22.10.2019. Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, ...