Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12%

УрБК, Москва, 07.04.2025. По данным Росалкогольтабакконтроля производство игристых вин в России в январе-марте 2025 ...07.03.2025 Производство водки в РФ в январе-феврале снизилось на 26%
УрБК, Москва, 07.03.2025. В России за январь-февраль 2025 года произвели 7,6 млрд декалитров (дал) водки. По сравнению ...22.10.2019 Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку в РФ с 2020 года
УрБК, Москва, 22.10.2019. Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, ...14.04.2015 Производство водки в России в 2014 году упало на 22,5%
УрБК, Москва,14.04.2015. Производство водки в 2014 году в России снизилось на 22,5% по сравнению с 2013 годом, до 67,6 ...19.02.2013 В январе производство водки в РФ снизилось на треть
УрБК, Москва, 19.02.2013. В первый месяц года производство водки упало на 30,3%, до 3,11 млн дал, сообщает «Коммерсант» ...