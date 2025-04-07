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Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12%

УрБК, Москва, 10.04.2025. Производство пищевого спирта в России в I квартале 2025 года сократилось на 12%, до 12,94 млн декалитров (дал). Отгрузки за тот же период упали на 25% год, до 8,39 млн дал, пишет « Коммерсант» со ссылкой на сводные данные участников рынка.

Отмечается, что годом ранее рынок спирта показывал положительную динамику — его произвели в объеме 59,72 млн дал (+ 5% год к году).

Падение на рынке спирта началось после сокращения розлива алкоголя в начале года. Согласно статистике Росалкогольтабкаконтроля, в марте-январе объем производства продукции крепостью выше 9% снизился на 20,7% (до 19,5 млн дал), водки — на 22,7% (до 12,8 млн дал), коньяка — до 1,4 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 9,2% (до 3,6 млн дал).

В то же время, в сегменте вин производство выросло на 11,5%, до 8,4 млн дал, игристых — 15,6%, до 3,7 млн дал. Это связано с тем, что этот сегмент меньше зависит от поставок спирта.

Отдельные представители рынка связывают такую динамику с резким повышением в начале 2025 года акциза на этиловый спирт на 15%, до 740 руб. за 1 литр, и повышением минимальной розничные цены (МРЦ) на алкоголь. В частности, на водку — на 16,7%, до 349 руб. за 0,5 литра.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщал, что производство игристых вин в России в январе-марте выросло на 15,6%, виноградных — на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По всем остальным категориям алкоголя было зафиксировано снижение.
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