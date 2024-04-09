Продажи алкогольных напитков крепостью более 9% в РФ с января по май выросли почти на 19%

Материалы по теме

Производство алкоголя в России в I квартале выросло на 17%

УрБК, Москва, 09.04.2024. В январе-марте 2024 года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, ...

В РФ розничные продажи водки в январе остались на уровне 2023 года

УрБК, Москва, 16.02.2024. В РФ в январе 2024 года было продано 6,164 млн дал водки, что соответствует аналогичному ...

Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

В России розничные продажи водки выросли на 6%

УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...

В России на 10,8% выросло производство алкоголя

УрБК, Москва, 07.12.2022. В России производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...