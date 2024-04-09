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Продажи алкогольных напитков крепостью более 9% в РФ с января по май выросли почти на 19%

УрБК, Москва, 18.06.2024. С января по май 2024 года жители РФ приобрели на 5% больше алкогольной продукции всех категорий (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Росалкогольтабакконтроля.

За год на 18,6% увеличились продажи алкогольных напитков крепостью более 9% (за исключением водки, коньяка и ликеро-водочных изделий), на 13,5% — игристых вин, на 11,9% — ликерных вин, на 13,6% — ликеро-водочных изделий крепостью более 9%, на 7,6% — слабоалкогольной продукции.

В то же время на 32,4% упал спрос на виноградосодержащие напитки без добавления этилового спирта. Также снижение на 10,9% продемонстрировала плодовая алкогольная продукция.
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