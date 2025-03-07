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Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6%

УрБК, Москва, 07.04.2025. По данным Росалкогольтабакконтроля производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года выросло на 15,6%, виноградных — на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что за квартал было выпущено 3,685 млн декалитров (дал) игристых вин и 8,359 млн дал виноградных вин.

По всем остальным категориям алкоголя зафиксировано снижение. Так, плодовой алкогольной продукции было произведено на 89,6% меньше — 357 тыс. дал, водки — на 22,7% — до 12,828 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,564 млн дал, коньяка — на 25%, до 1,44 млн дал.

Производство алкоголя крепостью свыше 9%, в целом, снизилось за три месяца на 20,7% и составило 19,501 млн дал.

Выпуск всей розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 26,6% (до 32,563 млн дал).
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