Производство водки в РФ в январе-феврале снизилось на 26%

УрБК, Москва, 07.03.2025. В России за январь-февраль 2025 года произвели 7,6 млрд декалитров (дал) водки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 26,3%, сообщает Росалкогольтабакконтроль.



Выпуск виноградных вин увеличился на 14,8% (до 5,1 млн дал), игристых (шампанских) вин — на 16,1% (до 2,4 млн дал), слабого алкоголя — в 12,6 раза (до 211,2 тыс. дал), плодовой алкопродукции — в 8.3 раза (до 241,2 тыс. дал).



В целом производство всех алкогольных напитков (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за два месяца сократилось на 25,6% и составило 19 млн 976 тыс. дал.