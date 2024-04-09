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В России за восемь месяцев 2024 года производство алкоголя выросло на 8,5%

УрБК, Москва, 09.09.2024. В России за восемь месяцев 2024 года производство алкоголя выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего российские предприятия произвели 116,9 млн декалитров (дал) спиртосодержащих напитков, исключая пиво, пишет «Интерфакс».

С января по август текущего года производство игристых вин увеличилось на 31,6% в сравнении с показателями 2023 года. Объем продукции составил 9,2 млн дал.

По данным Росалкогольтабакконтроля, объемы производства тихих вин выросли до 21,3 млн дал (+9,5%), ликерных вин — до 825,9 тыс. дал (в 1,6 раза).

Также увеличивается изготовление крепких алкогольных напитков. Так, за указанный период предприятия выпустили 48,4 млн дал водки (+2,7%). При этом оборот коньяка увеличился до 5,95 млн дал (+17,8%). В России было создано 71,1 млн дал (+8,5%) алкогольных напитков крепче девяти градусов. Однако темп производства слабого алкоголя снизился до 8,95 млн дал (-32,1%).
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