В России за восемь месяцев 2024 года производство алкоголя выросло на 8,5%

Материалы по теме

Производство алкоголя в России в I квартале выросло на 17%

УрБК, Москва, 09.04.2024. В январе-марте 2024 года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, ...

Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство вина на 20%

УрБК, Москва, 08.02.2024. Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство виноградных вин на 20,4% в ...

Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

В России за 2022 год производство алкоголя увеличилось почти на 10%

УрБК, Москва, 16.01.2023. В России производство алкоголя в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на ...