В России выросло производство красной икры в 2025 году

УрБК, Москва, 13.08.2025. Продажи красной икры в натуральном выражении в России с апреля 2024 года по март 2025 года ...27.02.2025 Красная икра в России с декабря подешевела на 10%
УрБК, Москва, 27.02.2025. Стоимость натуральной красной икры в России с декабря 2024 года снизилась на 10%, до 8,99 ...12.12.2024 Цены на красную икру не стабилизируются до путины 2025 года
УрБК, Москва,12.12.2024. В 2025 году цены на красную икру, которые росли на протяжении последних месяцев, могут ...21.11.2019 Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...22.07.2013 В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%
УрБК, Москва, 22.07.2013. В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%. Об этом сообщает издание ...