Вчера, 17:12

В России выросло производство красной икры в 2025 году

УрБК, Москва, 10.09.2025. Производство в России красной икры может вырасти более чем на 30% год к году, до 21 тыс. т. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала путины в нынешнем году было промаркировано более 7,3 т соленой красной икры — это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

Вылов по итогам путины в текущем году составит 330 тыс. т, увеличившись на треть год к году. На 1 сентября объем добычи составил 312,7 тыс. т, предполагает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

В июне-августе 2025 года число покупок натуральной красной икры сократилось на 12% год к году. Средняя стоимость продукции при этом выросла на 13%, до 9,07 тыс. руб. за кг.
Материалы по теме
13.08.2025 Продажи красной икры в России за год снизились на 22%

УрБК, Москва, 13.08.2025. Продажи красной икры в натуральном выражении в России с апреля 2024 года по март 2025 года ...

27.02.2025 Красная икра в России с декабря подешевела на 10%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Стоимость натуральной красной икры в России с декабря 2024 года снизилась на 10%, до 8,99 ...

12.12.2024 Цены на красную икру не стабилизируются до путины 2025 года

УрБК, Москва,12.12.2024. В 2025 году цены на красную икру, которые росли на протяжении последних месяцев, могут ...

21.11.2019 Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской ...

22.07.2013 В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%

УрБК, Москва, 22.07.2013. В России отпускные цены на красную икру выросли на 70%. Об этом сообщает издание ...

