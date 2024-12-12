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12.12.2024

Цены на красную икру не стабилизируются до путины 2025 года

УрБК, Москва,12.12.2024. В 2025 году цены на красную икру, которые росли на протяжении последних месяцев, могут стабилизироваться. Об этом заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, пишут РИА «Новости».

Он уточнил, что в этом году ситуацию усугубила плохая путина: по данным на 19 ноября (за неделю до официального завершения сезона) вылов составлял лишь 235,4 тыс. т.

«Это худшая путина за последние 20 лет. Но я думаю, что в следующем году ситуация выровняется, и в целом никакой трагедии и эскалации цен на красную икру не произойдет», — сказал Зверев.

Он также сообщил, что сейчас стоимость красной икры для розничного потребителя, по данным сервисов доставки, колеблется в районе от 8,5 до 9,5 тыс. руб. за кг., а ее низкая цена, которая существовала на рынке последние пять лет, объяснялась присутствием на рынке браконьерской икры (примерно 1-1,5 тыс. т, что не менее 10%).
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