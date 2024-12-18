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Сегодня, 15:05

В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру

В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

Снижение розничных цен по сравнению с концом октября-ноябрем Г. Зверев объяснил преодолением психологической отметки в 10 тыс. руб. за кг, а также снижением ажиотажного спроса.

По его словам, дефицита продукции не наблюдается. Уровень отпускных цен на данный момент варьируется от 6 до 7,5 тыс. руб. за килограмм.

«Я думаю, что в следующем году ситуация с выловом выровняется и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен рыбаков на красную икру не произойдет», — подчеркнул Зверев.
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