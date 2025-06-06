УралБизнесКонсалтинг
Продажи красной икры в России за год снизились на 22%

УрБК, Москва, 13.08.2025. Продажи красной икры в натуральном выражении в России с апреля 2024 года по март 2025 года сократились на 21,9% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на исследование компании NTech, передает ТАСС.

По словам президента ассоциации Германа Зверева, причиной спада стали сокращение вылова и смена каналов дистрибуции.

Отмечается, что россияне все чаще приобретают икру через онлайн-магазины и маркетплейсы. Кроме того, набирает популярность продажа продукта в малых количествах в качестве подарка или «гастрономической радости».

Глава ВАРПЭ ожидает продолжение сегментации спроса. По его мнению, этот тренд не приведет к сильному снижению популярности товара.
