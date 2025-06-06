Продажи красной икры в России за год снизились на 22%

Материалы по теме

В России продажи детского питания за год выросли на 15%

УрБК, Москва, 06.06.2025. В России продажи детского питания в розницу с апреля 2024-го по март 2025 года в натуральном ...

Красная икра в России с декабря подешевела на 10%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Стоимость натуральной красной икры в России с декабря 2024 года снизилась на 10%, до 8,99 ...

В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру

В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова ...

В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру

УрБК, Москва, 27.12.2024. В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру. Об этом сообщает ТАСС со ...

Цены на красную икру не стабилизируются до путины 2025 года

УрБК, Москва,12.12.2024. В 2025 году цены на красную икру, которые росли на протяжении последних месяцев, могут ...