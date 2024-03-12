В России начали эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков

УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных ...27.07.2022 В России введут цифровую маркировку пива
УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...15.07.2019 В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
УрБК, Москва, 15.07.2019. В России с 15 июля 2019 года начался эксперимент по маркировке молочной продукции, передает ...23.08.2018 На создание системы маркировки товаров в России потребуется свыше 200 млрд рублей
УрБК, Москва, 23.08.2018. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки товаров в России ...15.01.2018 В России стартует эксперимент по маркировке сигарет
УрБК, Москва, 15.01.2018. С 15 января по 31 декабря 2018 года в России будет проходить эксперимент по маркировке ...