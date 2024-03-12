УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:37

В России начали эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков

УрБК, Москва, 10.06.2024. Правительство РФ начало второй этап эксперимента по маркировке электроники. До 31 августа 2025 года в стране будут маркировать смартфоны и ноутбуки, пишет ТАСС.

Оператором эксперимента стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»).

«Доля подделок электроники иностранного производства в обороте, по оценкам legaltech-компании IQ Technology, составляет не менее 30% в сегментах смартфонов и ноутбуков и продолжает расти. Внедрение маркировки позволит существенно снизить нелегальный оборот и обеспечить прозрачность и качество продукции», — цитирует ТАСС директора по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрия Горелика.

Эксперимент по маркировке электроники начался 1 декабря 2023 года. Участие в нем принимают более 80 компаний.

Ранее УрБК писал, что ЦРПТ оценил фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ в 57,4 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.03.2024 Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных ...

27.07.2022 В России введут цифровую маркировку пива

УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...

15.07.2019 В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции

УрБК, Москва, 15.07.2019. В России с 15 июля 2019 года начался эксперимент по маркировке молочной продукции, передает ...

23.08.2018 На создание системы маркировки товаров в России потребуется свыше 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.08.2018. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки товаров в России ...

15.01.2018 В России стартует эксперимент по маркировке сигарет

УрБК, Москва, 15.01.2018. С 15 января по 31 декабря 2018 года в России будет проходить эксперимент по маркировке ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов13.05.2024Экологические миллиарды
Архив новостей
Июнь 2024 (201)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18