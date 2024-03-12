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Вчера, 14:43

Маркировка парфюмерии принесла в бюджет РФ 5,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.03.2024. За все время своего существования (с 2020 года) система маркировки парфюмерии в России принесла в бюджет 5,5 млрд руб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%», — подсчитали аналитики ЦРПТ.

В Центре также отметили, что рост количества товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 93%.

Ранее УрБК писал, что с января по декабрь 2023 года Уральское таможенное управление выявило более 29 тыс. единиц контрафактной продукции, что на 8 тыс. (или на 36%) больше аналогичных показателей предыдущего года.
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