Маркировка парфюмерии принесла в бюджет РФ 5,5 млрд рублей

Фискальный эффект от маркировки молочной продукции в РФ оценили в 57 млрд рублей

Средняя цена парфюмерии в России за год снизилась на 24%

УрБК, Москва, 14.02.2024. Средняя стоимость парфюмерной продукции в РФ в 2023 году составила 1 тыс. 545 руб., что на ...