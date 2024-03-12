Маркировка парфюмерии принесла в бюджет РФ 5,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных ...14.02.2024 Средняя цена парфюмерии в России за год снизилась на 24%
УрБК, Москва, 14.02.2024. Средняя стоимость парфюмерной продукции в РФ в 2023 году составила 1 тыс. 545 руб., что на ...20.12.2022 Российские продавцы парфюмерии нарастили запасы продукции на 14%
УрБК, Москва, 20.12.2022. Российские продавцы парфюмерии в предновогодний сезон наращивают запасы продукции. По ...27.07.2022 В России введут цифровую маркировку пива
УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...23.08.2018 На создание системы маркировки товаров в России потребуется свыше 200 млрд рублей
УрБК, Москва, 23.08.2018. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки товаров в России ...