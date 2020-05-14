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Таможнями уральского региона с начала 2023 года было изъято более 29 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Таможенники уральского региона с января по декабрь 2023 года выявили более 29 тыс. единиц контрафактной продукции, что на 8 тыс., или 36%, больше аналогичных показателей 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Подавляющее число контрафакта, среди которого лидируют одежда, обувь, аксессуары для телефонов и парфюмерия, выявила Челябинская таможня — свыше 14 тыс. единиц. Тюменской таможней задержано более 9 тыс. единиц нелегальной продукции, и почти 5,9 тыс. подделок было обнаружено таможенниками Екатеринбурга.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что самую крупную партию контрафакта, весом 19 т, обнаружили мобильные группы южноуральской таможни.

«Фура, следующая из Казахстана в московский регион, везла почти 11 тыс. спортивных костюмов с явными признаками подделки и без обязательной идентификационной маркировки», — отметил Алексей Фролов.

На декабрь 2023 таможнями региона года было возбуждено 16 дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг».
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