Таможнями уральского региона с начала 2023 года было изъято более 29 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Уральская электронная таможня пресекла ввоз более 110 тыс. единиц контрафактной ...04.12.2018 За 11 месяцев уральские таможенники выявили более 160 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Более 160 тыс. единиц контрафактной продукции выявили уральские таможенники за 11 ...27.04.2017 С начала года сотрудники Уральского таможенного управления задержали более 21 тыс. единиц контрафакта
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. Сотрудники Уральского таможенного управления (УТУ) с начала 2017 года выявили 21 тыс. ...16.01.2017 В 2016 году уральские таможенники выявили почти 270 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. В 2016 году таможенные органы Уральского таможенного управления выявили 267 тыс. единиц ...12.07.2016 За полгода уральские таможенники изъяли 126 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2016. За I полугодие 2016 года органы Уральского таможенного управления (УТУ) изъяли более ...