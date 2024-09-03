Кольцовские таможенники задержали женщину с 16 незадекларированными флаконами духов из Турции

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью УТУ

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге таможенники задержали женщину, которая везла 16 незадекларированных флаконов с духами из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.34-летняя екатеринбурженка везла парфюм из Стамбула и не оформила декларацию на духи. Выяснилось, что женщина везла продукцию для продажи в собственном магазине. На стенды с правилами оформления таможенной декларации она не обратила внимания. Флаконы с духами изъяли и отправили на экспертизу, возбуждено дело об административном правонарушении.«Для перемещения через границу коммерческой партии товара необходимо заполнить таможенную декларацию и оплатить пошлину — это правила законодательства, с которыми представители торговли должны быть знакомы», — объяснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.