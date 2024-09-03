Кольцовские таможенники задержали женщину с 16 незадекларированными флаконами духов из Турции

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной. Об этом ...07.08.2024 В Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных парикмахерских инструментов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных ...04.03.2024 Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили ...25.06.2021 В аэропорту Кольцово таможенники задержали 30 кг текстильных изделий
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали незадекларированную ...16.11.2018 Таможенники в Кольцово задержали партию духов известных брендов весом почти 6 кг
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Кольцовские таможенники обнаружили 18 флаконов духов мировых торговых марок у пассажира ...