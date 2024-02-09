Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург, которая привезла с собой 38 кг незадекларированной парфюмерной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Так, в двух чемоданах женщины инспекторы обнаружили 526 наименований незадекларированной продукции: флаконы с духами, аромамасла и свечи, подарочные коробки с наборами, тестеры.По словам пассажирки, она индивидуальный предприниматель и в ОАЭ владеет собственным парфюмерным брендом, поэтому часть продукции на общую сумму 100 тыс. руб. она привезла для изготовления духов, часть — в качестве подарков. О том, что товар нужно было задекларировать перед вылетом, женщина не знала.Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик сообщил, что часто под видом товаров для личного пользования через границу перевозятся коммерческие партии.«В подобных случаях, таможенники изымают товары и отправляют их на экспертизу. В отношении 38 кг парфюмерии ведется административное расследование», — отметил Сергей Боровик.