Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» жительницу Самары, которая ...18.01.2024 Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации ...06.10.2022 Таможенники изъяли у пассажира в Кольцово почти 100 флаконов незадекларированной парфюмерной продукции
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Кольцово пассажира, который незаконно пытался ...12.08.2019 В Кольцово таможенники задержали у пассажира рейса Екатеринбург — Хельсинки 38 кг красной икры
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Кольцово таможенники задержали 38 кг красной икры, которую пытался перевезти за ...17.04.2019 В аэропорту Кольцово таможенники изъяли более 60 джойстиков для квадрокоптеров
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В аэропорту Кольцово таможенники изъяли более 60 джойстиков для управления ...