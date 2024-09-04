Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург задержали за попытку провоза 12 редких кораллов

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Таможенные службы задержали в «зеленом коридоре» аэропорта Кольцово пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург за попытку провоза в багаже 12 кораллов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Экспертиза установила, что все эти предметы включены в Список СИТЕС, что означает, что они находятся под угрозой исчезновения.Женщина заявила, что она нашла кораллы на побережье океана, собирала их в качестве сувениров и хотела украсить ими свой дом. Она не знала, что для их ввоза необходимо особое разрешение.В отношении пассажирки возбуждено дело об административных правонарушениях. Ей грозит штраф с конфискацией кораллов.