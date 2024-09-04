УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:35

Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург задержали за попытку провоза 12 редких кораллов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Таможенные службы задержали в «зеленом коридоре» аэропорта Кольцово пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург за попытку провоза в багаже 12 кораллов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург задержали за попытку провоза 12 редких кораллов

Экспертиза установила, что все эти предметы включены в Список СИТЕС, что означает, что они находятся под угрозой исчезновения.

Женщина заявила, что она нашла кораллы на побережье океана, собирала их в качестве сувениров и хотела украсить ими свой дом. Она не знала, что для их ввоза необходимо особое разрешение.

Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург задержали за попытку провоза 12 редких кораллов

В отношении пассажирки возбуждено дело об административных правонарушениях. Ей грозит штраф с конфискацией кораллов.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2024 Кольцовские таможенники задержали туристку, которая привезла из Дубая 25 кораллов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В аэропорту Кольцово инспекторы таможни задержали жительницу Челябинска, которая ...

06.05.2024 Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Намаган коммерческую партию смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово задержали в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...

04.03.2024 Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили ...

21.09.2023 Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Таможенный отдел аэропорта Кольцово обнаружил у жительницы Тюмени, следующей рейсом из ...

24.01.2019 Кольцовские таможенники задержали пассажира с прибором для снятия отпечатков пальцев в багаже

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Кольцовские таможенники в «зеленом коридоре» задержали пассажира рейса Ташкент — ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (531)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18