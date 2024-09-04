Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург задержали за попытку провоза 12 редких кораллов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В аэропорту Кольцово инспекторы таможни задержали жительницу Челябинска, которая ...06.05.2024 Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Намаган коммерческую партию смартфонов
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово задержали в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...04.03.2024 Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили ...21.09.2023 Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Таможенный отдел аэропорта Кольцово обнаружил у жительницы Тюмени, следующей рейсом из ...24.01.2019 Кольцовские таможенники задержали пассажира с прибором для снятия отпечатков пальцев в багаже
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Кольцовские таможенники в «зеленом коридоре» задержали пассажира рейса Ташкент — ...