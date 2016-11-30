Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Таможенный отдел аэропорта Кольцово обнаружил у жительницы Тюмени, следующей рейсом из ОАЭ, шесть кораллов редкого вида. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью УТУ.



Обнаруженные кораллы серо-белого цвета, которые входят в перечень редких видов животных и растений, жительница Тюмени не задекларировала. По таможенным нормативам, чтобы вывезти подобные «сувениры на память», необходимо не только задекларировать их, но и получить сертификат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).



В соответствии со статьей 16.3 КоАП РФ, жительнице Тюмени предписан штраф в размере от 1 до 2,5 тыс. руб. или конфискация кораллов.