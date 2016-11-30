Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ

Министр окружающей среды Египта Халед Фахми предложил восстановить популяцию крокодилов и начать экспорт этих животных, ...11.10.2016 Таможенники задержали в аэропорту Кольцово два чучела крокодилов из Вьетнама
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2016. Сотрудники Кольцовской таможни задержали два чучела крокодилов стоимостью чуть более 16 ...27.02.2015 Китай ввел временный запрет на ввоз слоновой кости
Китай ввел запрет на импорт слоновой кости сроком на один год. Об этом сообщает УНИАН. Спрос на этот товар среди ...23.12.2010 Российский турист задержан при попытке вывоза редких рептилий из Египта
Турист из России задержан в международном аэропорту египетского курортного города Хургада при попытке нелегально ...13.11.2010 В Ростовской области у контрабандистов изъяты 176 редких видов попугаев
Почти две сотни редких видов попугаев обнаружены в Ростовской области. Они были упакованных в коробки, обнаружили в ...