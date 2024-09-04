Кольцовские таможенники задержали туристку, которая привезла из Дубая 25 кораллов

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В аэропорту Кольцово инспекторы таможни задержали жительницу Челябинска, которая привезла из отпуска 25 незадекларированных кораллов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Во время досмотра таможенники изъяли у женщины 25 кораллов, которые не имели сертификатов СИТЕС. По словам туристки, их она нашла на берегу моря и решила забрать на память. О необходимости получать разрешение на провоз кораллов челябинка не знала.По итогам экспертизы выяснилось, что экземпляры серо-белого цвета принадлежат отряду мадрепоровые и входят в перечень видов растений и животных, которые находятся на грани вымирания (СИТЕС). Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов.В отношении челябинки возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 «Несоблюдение запретов и ограничений в ЕАЭС» и по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».