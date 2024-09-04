Кольцовские таможенники задержали туристку, которая привезла из Дубая 25 кораллов

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали двух граждан Китая, у которых изъяли 135 ...07.08.2024 В Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных парикмахерских инструментов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных ...04.03.2024 Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили ...09.02.2024 Таможенники в аэропорту Кольцово пресекли нелегальный ввоз 4 кг ресниц для наращивания
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» жительницу Самары, которая ...21.09.2023 Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Таможенный отдел аэропорта Кольцово обнаружил у жительницы Тюмени, следующей рейсом из ...