Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Дубая пассажирки 124 редких коралла

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из ...25.12.2024 Пассажирку рейса Дубай — Екатеринбург задержали за попытку провоза 12 редких кораллов
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Таможенные службы задержали в «зеленом коридоре» аэропорта Кольцово пассажирку рейса ...21.11.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки из Шарм-эль-Шейха более 30 контрафактных сумок
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у пассажирки, прибывшей из ...04.09.2024 Кольцовские таможенники задержали туристку, которая привезла из Дубая 25 кораллов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В аэропорту Кольцово инспекторы таможни задержали жительницу Челябинска, которая ...21.09.2023 Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Таможенный отдел аэропорта Кольцово обнаружил у жительницы Тюмени, следующей рейсом из ...