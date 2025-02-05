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Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Дубая пассажирки 124 редких коралла

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже у пассажирки, прибывшей из Дубая, 124 редких коралла, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Экспертиза установила, что данные кораллы принадлежат к отряду Мадрепоровых и включены в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик рассказал, что для вывоза таких кораллов необходимо не только задекларировать их, но и получить специальное разрешение СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Все кораллы были изъяты. В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях.
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