Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прибывшей из Дубая пассажирки 124 редких коралла

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже у пассажирки, прибывшей из Дубая, 124 редких коралла, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Экспертиза установила, что данные кораллы принадлежат к отряду Мадрепоровых и включены в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.



Начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик рассказал, что для вывоза таких кораллов необходимо не только задекларировать их, но и получить специальное разрешение СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).



Все кораллы были изъяты. В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях.