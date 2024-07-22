В аэропорту Кольцово за год выявили 426 случаев незаконного перемещения валюты

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. Зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года ...21.09.2023 Кольцовские таможенники изъяли у пассажирки шесть редких кораллов из ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Таможенный отдел аэропорта Кольцово обнаружил у жительницы Тюмени, следующей рейсом из ...24.08.2023 Уральские таможенники с начала 2023 года пресекли вывоз за границу свыше 32 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Сотрудники Уральского таможенного управления за семь месяцев 2023 года возбудила 253 ...18.07.2022 Сотрудники таможни аэропорта Кольцово пресекли попытки нелегального перемещения наличной валюты на общую сумму 125 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. За I полугодие сотрудники Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина пресекли 138 попыток ...11.08.2017 В аэропорту Кольцово пресекли 35 попыток незаконного перемещения валюты
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. С начала летнего периода 2017 года пассажиры международных авиарейсов аэропорта ...