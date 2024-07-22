В аэропорту Кольцово за год выявили 426 случаев незаконного перемещения валюты

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. За 2024 год таможенники аэропорта Кольцово выявили 1 тыс. 300 правонарушений. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



На первом месте по частоте нарушений остается незаконное перемещение валюты. За прошлый год сотрудники таможенного поста в Кольцово выявили 426 таких фактов на общую сумму более 59 млн руб. В основном граждане пытались перевезти доллары, евро и российские рубли. В результате было возбуждено два уголовных и 426 административных дел.



Также пассажиры часто нарушали правила, связанные с ввозом товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, предназначенных для работы на крупных промышленных предприятиях, а также товаров для перепродажи. В эту категорию вошло 193 коммерческих партии. В основном товары везли из Таджикистана, Узбекистана, ОАЭ и Китая.



Кроме того, туристы свыше 80 раз превышали нормы ввоза алкоголя и сигарет. Помимо этого, в 2024 году таможенники пресекли 12 попыток перемещения холодного оружия и объектов, подпадающих под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС (кораллы, когти медведя).