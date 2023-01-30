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Уральские таможенники с начала 2023 года пресекли вывоз за границу свыше 32 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Сотрудники Уральского таможенного управления за семь месяцев 2023 года возбудила 253 административных дела по недекларированию наличных денежных средств. В общей сложности авиапассажиры пытались незаконно перевезти за границу более 32 млн руб.

Уральские таможенники с начала 2023 года пресекли вывоз за границу свыше 32 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, примерно 25 млн руб. обнаружили у нарушителей в аэропорту Кольцово. Чаще всего пассажиры пытаются провезти российские рубли, доллары США, евро, турецкие лиры, дирхамы ОАЭ и швейцарские франки.

Кроме того, уральские таможенники выявили более 1,7 тыс. правонарушений. «Чаще всего не соблюдали правила перемещения товаров для личного пользования авиапассажиры Екатеринбурга — 717, порядка 370 правонарушений совершили пассажиры Челябинска, 350 — Сургута и 200 — Тюмени», — говорится в сообщении.

Уральские пассажиры более 89 раз превысили нормы ввоза алкогольных напитков и табачных изделий. В ряде случаев граждане пытались провезти холодное оружие, представителей флоры и фауны, брендовые вещи и элитную парфюмерию, оборудование и технику, культурные ценности, а также продукты домашнего производства без разрешительных документов.
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