Уральские таможенники с начала 2023 года пресекли вывоз за границу свыше 32 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы в прошедшем году задержали 353 человека ...11.01.2023 В новогодние каникулы за границу из Екатеринбурга вылетели почти 14 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В первые дни января из екатеринбургского аэропорта Кольцово за границу вылетели почти ...21.04.2021 Уральские таможенники пресекли нелегальный экспорт лесоматериалов из Красноуральска в Узбекистан на сумму более 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральские таможенники пресекли канал нелегального экспорта лесоматериалов хвойных пород ...04.06.2019 Свердловские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2019. Предприниматели пытались незаконно вывезти из Екатеринбурга более 3 млн руб. Четырех ...04.12.2018 За 11 месяцев уральские таможенники выявили более 160 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Более 160 тыс. единиц контрафактной продукции выявили уральские таможенники за 11 ...