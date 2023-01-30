Уральские таможенники с начала 2023 года пресекли вывоз за границу свыше 32 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Сотрудники Уральского таможенного управления за семь месяцев 2023 года возбудила 253 административных дела по недекларированию наличных денежных средств. В общей сложности авиапассажиры пытались незаконно перевезти за границу более 32 млн руб.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, примерно 25 млн руб. обнаружили у нарушителей в аэропорту Кольцово. Чаще всего пассажиры пытаются провезти российские рубли, доллары США, евро, турецкие лиры, дирхамы ОАЭ и швейцарские франки.Кроме того, уральские таможенники выявили более 1,7 тыс. правонарушений. «Чаще всего не соблюдали правила перемещения товаров для личного пользования авиапассажиры Екатеринбурга — 717, порядка 370 правонарушений совершили пассажиры Челябинска, 350 — Сургута и 200 — Тюмени», — говорится в сообщении.Уральские пассажиры более 89 раз превысили нормы ввоза алкогольных напитков и табачных изделий. В ряде случаев граждане пытались провезти холодное оружие, представителей флоры и фауны, брендовые вещи и элитную парфюмерию, оборудование и технику, культурные ценности, а также продукты домашнего производства без разрешительных документов.