Через таможню в Кольцово в новогодние праздники пытались нелегально вывезти наличные на сумму 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. За январь-март 2023 года уральские таможенники предотвратили более 50 попыток незаконно ...10.03.2022 В 2022 году пассажиры аэропорта Кольцово вывезли 140 млн рублей в валюте
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. С начала 2022 года пассажиры вывезли через таможню в екатеринбургском аэропорту ...20.08.2019 В Кольцово пассажир пытался вывезти в Азербайджан более 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург — Баку пытался провести в чемодане ...17.08.2018 В Кольцово пассажиры международных рейсов пытались вывезти без декларации наличные на сумму более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажиров международных рейсов с ...18.05.2017 С начала 2017 года пассажиры Кольцово пытались незаконно вывезти 25 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2017. С начала 2017 года через Кольцовскую таможню пытались незаконно вывести более 25 млн ...