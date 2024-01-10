Через таможню в Кольцово в новогодние праздники пытались нелегально вывезти наличные на сумму 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В период новогодних каникул через таможню в аэропорту Кольцово пытались нелегально провезти в общей сложности более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тыс. долл. США. Причем речь идет о любой валюте в эквиваленте. Не важно, везете вы рубли, евро, юани или любую другую валюту — ее сумма не должна превышать долларового эквивалента по текущему курсу валют. Такие правила касаются только наличных, ограничений на вывоз денег на банковских картах нет», — рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.



Больше всего наличных пытался вывезти гражданин Таджикистана, летевший в Худжанд, — 2,5 млн руб. Сумму, превышавшую разрешенный для провоза лимит (около 1,5 млн руб.), таможенники оставили на хранении до решения суда. Контрабандисту грозит штраф от половины до двукратной суммы изъятых средств.