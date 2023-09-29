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Вчера, 17:20

Челябинские таможенники возбудили дело по факту попытки вывоза из РФ 13 тыс. евро

УрБК, Челябинск, 01.11.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Баландино предотвратили вывоз из РФ 13 тыс. евро. Авиапассажир, направлявшийся в Турцию, через «зеленый коридор» пытался провезти 10 тыс. долл. США, не подлежащих декларированию, а также крупную сумму евро, которую он не указал в декларации, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

В ходе опроса выяснилось, что путешественник не знал о необходимости декларирования наличных денежных средств, превышающих сумму в 10 тыс. долл. США. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

«С 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долл. США по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза. 13 тыс. евро, перемещаемые гражданином, превысили норму провоза, не были задекларированы и оказались предметом административного правонарушения», — пояснил начальник таможенного поста «Аэропорт Баландино» Алексей Алексеев.

Всего с начала текущего года челябинские таможенники зафиксировали 35 попыток незаконного вывоза наличных денежных средств на сумму более 6 млн руб.
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