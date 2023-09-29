Челябинские таможенники возбудили дело по факту попытки вывоза из РФ 13 тыс. евро

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Кольцово пассажирка рейса Стамбул — Екатеринбург пыталась провезти 72 тыс. долл. США. ...20.07.2023 Кольцовская таможня пресекла незаконный вывоз в Узбекистан более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово пресекли вывоз из страны более 1 млн руб., ...02.11.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу 20 тыс. долл. США
УрБК, Челябинск, 02.11.2022. Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске выявили попытку незаконного ...02.11.2022 На Урале в 3,5 раза выросло число попыток незаконного вывоза денег за границу
В январе-сентябре 2022 года уральские таможенники обнаружили 268 попыток незаконного ввоза и вывоза денег физическими ...02.11.2022 На Урале в 3,5 раза выросло число попыток незаконного вывоза денег за границу
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. В январе-сентябре 2022 года уральские таможенники обнаружили 268 попыток незаконного ...