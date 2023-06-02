Кольцовская таможня пресекла незаконный вывоз в Узбекистан более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров рейса ...25.05.2023 За I квартал уральские таможенники предотвратили более 50 попыток незаконного вывоза валюты
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. За январь-март 2023 года уральские таможенники предотвратили более 50 попыток незаконно ...21.04.2023 В Кольцово таможенники предотвратили незаконный вывоз в Узбекистан статуэток из уральских самоцветов
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово предотвратили вывоз коллекции статуэток, ...02.11.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу 20 тыс. долл. США
УрБК, Челябинск, 02.11.2022. Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске выявили попытку незаконного ...19.10.2017 Кольцовские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты на сумму 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники Кольцовской таможни обнаружили в чемодане гражданина России, который ...