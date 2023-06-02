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Вчера, 11:22

Кольцовская таможня пресекла незаконный вывоз в Узбекистан более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Сотрудники таможни аэропорта Кольцово пресекли вывоз из страны более 1 млн руб., которые пассажир не задекларировал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прохождения таможенного контроля перед рейсом Екатеринбург — Самарканд 37-летний мужчина выбрал «зеленый» коридор, обозначив у себя отсутствие требующих декларирования вещей. Но в ходе досмотра таможенники нашли у пассажира крупную сумму денег, которая при пересчете в валюту составила 14 тыс. 104 долл. США.

«С марта 2022 года любой человек, который пересекает границу, может вывезти с собой не более 10 тыс. долл. США. На вывоз денег в российских рублях эти ограничения не распространяются, но сумму превышающую вышеуказанный эквивалент нужно задекларировать», — объяснил первый заместитель начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Нарушитель утверждает, что это его накопления, которые он планировал потратить на ремонт в доме и личные нужды. По его словам, декларацию он не заполнял, потому что не был знаком с таможенными правилами. В Екатеринбурге мужчина был временно, работал строителем, а сам он родом из Таджикистана.

В отношении пассажира возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». Нарушителю грозит штраф до 100% от суммы превышения.
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