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Гражданин Таджикистана попытался пронести через пункт досмотра аэропорта Кольцово партию смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили у одного из пассажиров рейса Екатеринбург — Душанбе 17 незадекларированных смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Гражданин Таджикистана при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, что говорит об отсутствии у него требующих декларации вещей. Но при досмотре багажа обнаружилась партия устройств Realme, Redme, OPPO, TECNO Spark Go 2023. Нарушитель утверждал, что его попросили привезти гаджеты в Душанбе, а сам он с таможенными правилами не знаком и декларацию не заполнял.

«Количество телефонов, разные модели и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию», — отметил и. о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Смартфоны конфискованы и переданы на склад временного хранения. Для их возврата гражданин должен будет оплатить штраф.

В ведомстве напоминают, что смартфоны можно перемещать через таможенную границу Таможенного союза без декларирования, только если они предназначены для личного пользования.

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