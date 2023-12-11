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«МегаФон»: В Свердловской области китайские бренды смартфонов стали самыми популярными по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловской области по итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали наиболее популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Первое место по доле продаж среди всех девайсов заняла марка Realme с показателем 20%.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. После Realme в рейтинге идут Honor (19,4%), Xiaomi (19%), Tecno (17%), Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.

Наиболее популярной моделью этого года и лидером ценовой категории до 20 тыс. руб. стал смартфон Honor X6 с памятью на 64 GB. Далее следуют Realme C30s и Honor X8. В категории от 20 до 50 тыс. руб. первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. руб. — Apple iPhone 13.

Отмечается, что в прошлом году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом — Tecno (11%), на пятом — Apple (10%). Подобная ситуация наблюдалась в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели доли продаж 8% и 6% соответственно.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова, гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Он отмечает, что поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказываются отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате происходит значительное сокращение доли рынка прежних лидеров.
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