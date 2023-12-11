«МегаФон»: В Свердловской области китайские бренды смартфонов стали самыми популярными по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...

«МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году

В России за январь-август продано 18,6 млн смартфонов, что на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого ...

В России на 26% выросли продажи смартфонов

УрБК, Москва, 06.09.2023. В России за январь-август продано 18,6 млн смартфонов, что на 26% превышает результат ...

В России на 26% выросли продажи смартфонов

УрБК, Москва, 28.08.2023. Стоимость смартфонов в РФ в январе-июле 2023 года увеличилась на 32% по сравнению с ...

Стоимость смартфонов в России за год выросла на треть

В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...