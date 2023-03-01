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Вчера, 17:37

Стоимость смартфонов в России за год выросла на треть

УрБК, Москва, 28.08.2023. Стоимость смартфонов в РФ в январе-июле 2023 года увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 25 тыс. руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

Как выяснили аналитики, больше всего подорожали мобильные устройства компаний Apple, Samsung, Xiaomi и Realme.

«На 14-й iPhone в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего. Поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, поскольку у бюджетных гаджетов маржинальность сильно ниже», — рассказал руководитель GS Group Александр Сурков.

Повышение стоимости китайских брендов Xiaomi, Realme и Infinix обусловлено тем, что поставщики стали чаще предлагать модели среднего и высокого ценовых сегментов.

Отметим, что 34% от всех поставок в Россию приходится на Apple, 19% — на Xiaomi, 16% — на Samsung, 22% — в сумме на Huawei, Realme, Tecno, 9% — на остальные бренды.
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