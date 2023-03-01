Стоимость смартфонов в России за год выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. За 2022 год продажи мобильных телефонов в Екатеринбурге на вторичном рынке выросли на ...01.02.2023 «МегаФон»: Среди восстановленных смартфонов самый большой спрос зафиксирован на iPhone, Samsung и Xiaomi
УрБК, Москва, 01.02.2023. Самыми популярными восстановленными смартфонами в 2022 году среди российских пользователей ...17.01.2019 В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...09.01.2019 Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России
УрБК, Москва, 09.01.2019. С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а ...26.10.2012 Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до трети
Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 31% по итогам третьего квартала 2012 года. За три месяца корейская ...