«МегаФон» зафиксировал двукратный рост интереса к восстановленным смартфонам в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге в I квартале 2024 года увеличился интерес к восстановленной технике. Он вырос в два раза в штуках и в 2,2 раза в денежном выражении, а в Каменске-Уральском — в два раза и на 60% соответственно, сообщает пресс-служба «МегаФона».



Однако наибольший интерес, согласно данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, к восстановленным смартфонам проявляют жители Нижнего Тагила, где спрос с января по март 2024 года вырос примерно в семь раз в штуках и в 10 раз в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похожая тенденция наблюдается и в других городах Среднего Урала.



В целом по России рейтинг предпочтений возглавили модели iPhone, на который приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов, Samsung занял второе место по итогам квартала (31,1%), третье — Xiaomi (15,6%).



Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов сообщил, что в целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, который по итогам I квартала вошел в топ-4 китайских брендов с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.



«Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд-ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование», — отметил Давид Борзилов.