«МегаФон» зафиксировал двукратный рост интереса к восстановленным смартфонам в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Накануне 8 Марта продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных ...06.02.2024 «МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в ...26.12.2023 «МегаФон»: В Свердловской области китайские бренды смартфонов стали самыми популярными по итогам 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловской области по итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали наиболее ...11.12.2023 «МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году
УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...01.02.2023 «МегаФон»: Среди восстановленных смартфонов самый большой спрос зафиксирован на iPhone, Samsung и Xiaomi
УрБК, Москва, 01.02.2023. Самыми популярными восстановленными смартфонами в 2022 году среди российских пользователей ...