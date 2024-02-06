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На Среднем Урале в праздничные дни продажи смарт-часов и фитнес-браслетов выросли более чем в три раза

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Накануне 8 Марта продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных наушников в Свердловской области выросли в денежном выражении в 3,2 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

Кроме того, согласно данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов на Среднем Урале увеличились на 30% в штуках и на 34% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек вырос на 8%.

Самыми быстрорастущими категориями продаж стали цифровые аксессуары и умные колонки. Так, число покупок умных часов увеличилось в 2,1 раза, а фитнес?браслетов — в 4,8 раза. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Продажи беспроводных наушников выросли в денежном выражении более чем в три раза. Здесь в списке наиболее частых покупок — Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Также в два раза увеличились продажи умных колонок в штуках и в 3,6 раза в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение Яндекс Станциям с Алисой в версии «Лайт» и «Мини+». Наименьший прирост показали смартфоны — плюс 43% в денежном выражении.

«Накануне женского праздника покупатели больше обычного интересовались теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.
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