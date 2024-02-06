На Среднем Урале в праздничные дни продажи смарт-часов и фитнес-браслетов выросли более чем в три раза

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в ...11.12.2023 «МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году
УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...26.01.2022 За 2021 год продажи смарт-часов в Свердловской области выросли в два раза
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. За 2021 год в Свердловской области продажи умных часов выросли в два раза по сравнению ...25.07.2018 В Екатеринбурге стоимость фитнес-браслетов и «умных» часов к лету выросла на 13%
Во II квартале 2018 года продажи «умных» часов и фитнес-трекеров в Екатеринбурге выросли на 9%, а их цена увеличилась ...25.07.2018 В Екатеринбурге стоимость фитнес-браслетов и «умных» часов к лету выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Во II квартале 2018 года продажи «умных» часов и фитнес-трекеров в Екатеринбурге ...