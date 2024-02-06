На Среднем Урале в праздничные дни продажи смарт-часов и фитнес-браслетов выросли более чем в три раза

«МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в ...