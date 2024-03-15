Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по количеству проданных накануне 1 сентября смарт-часов

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Накануне 8 Марта продажи смарт-часов, умных колонок, фитнес-браслетов и беспроводных ...06.02.2024 «МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в ...21.09.2022 В связи с началом учебного года продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз
УрБК, Москва, 21.09.2022. Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной ...26.01.2022 За 2021 год продажи смарт-часов в Свердловской области выросли в два раза
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. За 2021 год в Свердловской области продажи умных часов выросли в два раза по сравнению ...05.03.2020 В Екатеринбурге компания «МегаФон» запустила трейд-ин для «умных» часов, теперь новое устройство можно купить со скидкой до 20%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. В салонах компании «МегаФон» появилось новое предложения для пользователей смарт-часов ...