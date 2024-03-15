Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по количеству проданных накануне 1 сентября смарт-часов

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по количеству проданных накануне 1 сентября смарт-часов, заняв в рейтинге седьмое место. Об этом говорят данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.



Кроме того, в августе этого года спрос на умные часы для свердловских школьников увеличился в 1,3 раза по сравнению с июлем. Половину устройств родители приобрели за последние 10 дней месяца.



Аналитики отметили, что повышенный спрос на портативную технику наблюдается за 7-10 дней до завершения летних каникул, а на некоторые девайсы — после 1 сентября. В августе россияне покупали смарт-часы на треть чаще, чем в июле. Также на 51% увеличилась популярность колонок для школьников. Спрос на лампы и ноутбуки остается традиционно высоким.



Согласно данным исследования, в августе за последние 10 дней продали 40% от числа всех купленных гаджетов за месяц. К ним относятся умные колонки, смарт-часы, светильники, ноутбуки и другое. Уточняется, что в последнюю декаду лета консультанты продали 20% смарт-часов, 30% умных колонок и свыше трети часов для детей. При этом спрос на ноутбуки стабилизировался. В конце лета в салонах совершили 12% покупок.



«Канун 1 сентября — всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребенка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.