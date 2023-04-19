Свердловчане стали чаще приобретать умные устройства

Жители Свердловской области стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома. Наибольший рост интереса — к смарт-розеткам, помогающим управлять бытовыми приборами и экономить электричество, сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.



В частности, в I квартале 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota на Среднем Урале выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Их продажи увеличились на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — интеллектуальные системы освещения, чьи продажи оказались выше на 58%.



Наиболее часто интересуются умными устройствами и различными датчиками в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове и других. Для обеспечения стабильной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» запустили и модернизировали свыше сотни базовых станций в городах региона, сделав работу сети еще более надежной.



По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, большое влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%.



«Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1 тыс. 300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», — отметил он.



Помимо этого, в течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счет российских брендов.



Отметим, что описанные выше устройства работают на базе технологии IoT — интернет вещей. Она применяется не только в быту, но и для корпоративных нужд, в том числе для крупных инфраструктурных проектов. Например, на базе IoT функционирует платформа экомониторинга, которую «МегаФон» запатентовал в 2021 году. Эта система в режиме реально времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.



Добавим, что такая цифровая система контроля воздуха оказалась востребована и за рубежом: сотовый оператор запустил ее в городе Ахангаран (Узбекистан). Комплекс автоматизированного мониторинга включает в себя датчики пыли, газоанализаторы и метеостанцию. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города — детского спортивного стадиона.



«Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повышать качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.



В ходе работы система измеряет концентрацию в атмосферном воздухе взвешенных частиц, диоксида азота и серы, оксида углерода, а также оценивает показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.



Замеры выполняются каждые пять минут, показатели в режиме реального времени направляются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана — Госкомэкологию.



Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»