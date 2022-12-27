Жители Среднего Урала стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Жители Свердловской области стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома. Наибольший рост интереса — к смарт-розеткам, помогающим управлять бытовыми приборами и экономить электричество, сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.



В частности, в I квартале 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota на Среднем Урале выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Их продажи увеличились на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — интеллектуальные системы освещения, чьи продажи оказались выше на 58%.



Наиболее часто интересуются умными устройствами и различными датчиками в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Серове и других. Для обеспечения стабильной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» запустили и модернизировали свыше сотни базовых станций в городах региона, сделав работу сети еще более надежной.



По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, большое влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%.



«Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», — отметил он.



Помимо этого, в течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счет российских брендов.