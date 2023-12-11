«МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году

УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...19.04.2023 Жители Среднего Урала стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Жители Свердловской области стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома. ...20.02.2023 Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с ...04.10.2022 «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят розничные сети
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...01.12.2021 В 2021 году устройства для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл» стали покупать на 34% чаще
УрБК, Москва, 01.12.2021. В сети «МегаФон Ритейл» с начала 2021 года на 34% вырос спрос на товары для «умного дома» в ...