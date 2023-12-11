«МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году

УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на ...

«МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Жители Свердловской области стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома. ...

Жители Среднего Урала стали на 30% чаще покупать устройства для умного дома

Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с ...