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«МегаФон»: Спрос на товары для умного дома на Среднем Урале вырос в 2,6 раза в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области в 2023 году вырос в 2,6 раза. Об этом сообщают специалисты компании «МегаФон», ссылаясь на данные объединенной ритейл-сети с Yota.

«В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в Свердловской области увеличился в 2,6 раза», — говорится в сообщении сотового оператора. Наибольшим спросом у жителей Среднего Урала в 2023 году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности (продажи за год выросли примерно в два и 2,6 раза соответственно).

Продажи центров управления умным домом выросли за год в 1,4 раза, умных ламп и светильников — на 25%, умных колонок — в 3,2 раза, умных электрочайников — на 75%.

«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отметил директор по продажам компании «МегаФон» Давид Борзилов.
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