«МегаФон» запустил продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. «МегаФон» начал продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel, сообщает ...10.09.2024 Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по количеству проданных накануне 1 сентября смарт-часов
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по количеству проданных накануне 1 сентября ...12.07.2024 В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota продажи кнопочных телефонов Fontel выросли с января почти в три раза
УрБК, Москва, 12.07.2024. В январе-июне 2024 года спрос на товары, представленные в объединенной розничной сети ...20.10.2023 «МегаФон» представит жителям Екатеринбурга семь новых моделей кнопочных телефонов
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Новые семь моделей появятся в линейке кнопочных телефонов от «МегаФона», которые ...21.09.2022 В связи с началом учебного года продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз
УрБК, Москва, 21.09.2022. Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной ...