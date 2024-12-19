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«МегаФон» запустил продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. «МегаФон» начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel, сообщает пресс-служба компании.

«Это первые детские часы с технологией eSIM как в ассортименте гаджетов, выпускаемых под брендом Fontel, так и среди федеральных розничных сетей в нашей стране. В линейке уже представлены умные часы, которые подключаются по Bluetooth к смартфонам без сим-карты, а также детские часы с сим-картами», — говорится в сообщении.

Гаджет оснащен всеми необходимыми функциями: геолокация, аудио- и видеозвонки, сообщения и так далее. У часов есть фронтальная камера 2 Мп, среднее время работы гаджета без подзарядки составит до трех дней, а благодаря защите от воды с часами можно будет плавать до получаса с погружением в воду на один метр.

Доступны будут два цвета: серый и розовый, приобрести часы можно в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, в интернет-магазине «МегаФона» и на маркетплейсах OZON и Wildberries.

Помимо базового функционала, умные детские часы Fontel оснащены полезными функциями для маленького владельца и его родителей. Голосовой помощник Маруся сможет развлечь ребенка и поможет ему с учебой, а родители легко узнают местоположение детей с точностью до 10 метров благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно будет добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.

Аналитики отмечают, что во втором полугодии 2024 года в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota приобрели на 34% больше детских умных часов, чем в первом.

«Современные технологии позволили заменить пластиковую сим-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах. Модели часов с eSIM представлены в нашей розничной сети на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растет. Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», — рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.
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