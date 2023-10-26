Свердловская область заняла 5-е место по использованию цифровой sim-карты

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...31.07.2023 ESIM – удобный и безопасный способ использования мобильных услуг
Виртуальная SIM-карта или ESIM – это технология, позволяющая использовать SIM-карту через мобильное приложение. Она ...09.06.2022 «МегаФон» обнулил интернет-трафик в российской деловой соцсети TenChat
УрБК, Москва, 09.06.2022. «МегаФон» обнулил для всех своих абонентов интернет-трафик в российской деловой соцсети ...16.11.2021 Свердловские абоненты «МегаФона» в 1,6 раза чаще посещали онлайн-магазины во «Всемирный день шопинга»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Во время «Всемирного дня шопинга» с 11 по 12 ноября 2021 года мобильный трафик ...18.07.2017 Абоненты «МегаФона» проговорили более 5,5 тыс. часов во время «Иннопрома-2017»
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Более 5,5 тыс. часов за четыре дня проговорили по мобильной связи гости и участники ...