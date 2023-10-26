Свердловская область заняла 5-е место по использованию цифровой sim-карты

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Свердловская область заняла 5-е место среди регионов России по использованию eSIM. Впереди оказались Москва, Санкт-Петербург, Самара и Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».



Изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 годов, аналитики оператора пришли к выводу, что мужская аудитория цифровых sim-карт превышает женскую в 2,4 раза, а по объему потребляемого трафика — почти вдвое.



Более 98% абонентов с eSIM используют ее как основную, при этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди поколения миллениалов, однако поколение зумеров опережает их по объему потребляемого трафика.



Абоненты, использующие eSIM, стали заметно активнее расходовать интернет-трафик — на 17% больше пользователей обычной «симки» в сравнении с прошлогодними показателями.



Также сокращается разрыв в потреблении музыкального и видеоконтента — если в прошлом году обладатели обычной sim-карты «качали» видео и музыку на 20% активнее обладателей цифровой карты, то на сегодня этот показатель составляет всего 3%.



На соцсети владельцы электронной sim-карты увеличили потребление трафика на 26%, на мессенджеры — на 20%, а на просмотр веб-страниц — на 6%. Кроме того, пользователи eSIM в 2,7 раза активнее пользуются облачными сервисами.



По словам директора департамента по развитию «МегаФона» Игоря Глебова, возрастающую популярность eSIM легко объяснить. Ее нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на устройстве, поддерживающем эту технологию, что особенно актуально для пользователей iPhone, не имеющих несколько слотов под обычную «симку». Кроме того, если смартфон защищен паролем, злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами.