«МегаФон»: Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Свердловская область заняла 5-е место среди регионов России по использованию eSIM. ...24.10.2023 Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...21.04.2022 В апреле мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов снизился на 12%
УрБК, Москва, 21.04.2022. В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик музыкальных сервисов уменьшился ...05.10.2018 С начала 2018 года число пользователей услуги «МегаФон.Музыка» выросло в 7 раз
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. С начала 2018 года число пользователей услуги «МегаФон.Музыка» (при которой можно ...