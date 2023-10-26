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«МегаФон»: Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана», где рассчитывается объем музыкального трафика на одного слушателя. За год аудитория на востребованных российских музыкальных стримингах выросла на четверть, также на 36% увеличилось потребление интернет-трафика, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов и начавшихся сложностей с оплатой подписок многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% аудитории и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно», — говорится в сообщении «МегаФона».

Наибольший прирост за год показал сервис прослушивания музыки «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза. Основной прирост слушателей произошел за счет пользователей старше 25 лет.

Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. По объему потребляемого трафика мужчины также впереди, они слушают музыку почти на треть активнее.

По данным отчета составили «Индекс меломана», среди городов Урала главные меломаны обосновались в Тюмени, следом идут жители Екатеринбурга и Челябинска. А вот среди городов России первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири, на первой строчке оказался Томск.

В десятку самых популярных смартфонов для прослушивания музыки вошли сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.
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