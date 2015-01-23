Как убрать звук из видео? Пошаговая инструкция

Записать высококачественное видео сегодня можно даже с помощью смартфона — мобильные устройства комплектуются отличными камерами с многочисленными режимами и модулями искусственного интеллекта. Намного сложнее обстоят дела со звуком, который часто подводит как начинающих, так и более или менее опытных операторов. Фоновый шум, резкий свист ветра, гудок проезжающей машины — все перечисленные фрагменты нуждаются либо в обработке, либо в удалении.







Благо, что извлечь звук из видео чрезвычайно просто — для решения подобной задачи пользователю не придется осваивать то или иное специализированное программное обеспечение. Такая работа выполняется прямо в видеоредакторе, без отрыва от процесса нарезки, цветокоррекции и добавления разнокалиберных эффектов. Дорожка вырезается из ролика полностью или частично, а на ее место впоследствии встают голосовые комментарии и музыкальные композиции.



Часть 1. Извлекаем звук из видео с помощью Wondershare Filmora



Частичная или полноформатная замена звуковых элементов — работа, с которой сталкивается буквально каждый монтажер. В ее рамках нет места тонкостям и нюансам: от человека не требуется знаний саундпродюсера или музыканта, умеющего настраивать параметры треков в FL Studio и прочих профильных приложениях. Более того, операция выполняется без отрыва от основного процесса редактирования, наравне с цветокоррекцией, маскированием и добавлением различных эффектов.







Filmora — это кроссплатформенный видеоредактор, с легкостью запускаемый на любых современных платформах. Десктопное, планшетное или мобильное приложение, созданное специалистами корпорации Wondershare, предназначено для высококлассной обработки роликов. Оно предназначено для тонкой настройки видео и аудио: здесь есть встроенные функции шумоподавления, приглушения звука, обнаружения тишины и автоматической синхронизации ритмов.

Убрать звук из видеоролика вместе с Filmora сможет каждый. Разработчикам программы удалось совместить две, казалось бы, несовместимые вещи: глубокий инструментарий и простоту освоения. Сегодня фирменным софтом пользуются как опытные монтажеры, так и люди, только что открывшие для себя огромный мир создания высококачественного цифрового контента.







Для удаления аудиодорожки из только что отснятого или загруженного из интернета материала нужно:



1. Загрузить программу Wondershare Filmora (на официальном сайте компании представлены версии приложения для Windows, macOS, iOS и Android), а затем запустить ее и щелкнуть по кнопке «Создать новый проект».







2. Воспользоваться разделом «Импорт медиафайлов» и отправить в поле для дальнейшего редактирования объекты, нуждающиеся в обработке. В их роли могут выступать как собственные съемки, так и кадры, взятые из местной огромной библиотеки.







3. Перенести импортированные видеоролики на таймлайн — там они отобразятся в виде классических дорожек. Впоследствии с помощью хронометражной линии материал можно будет нарезать на части и дополнить различными титрами, переходами и спецэффектами.







4. Щелкнуть по иконке видео на таймлайне правой клавишей мыши и выбрать функцию «Отсоединить аудио». Программа самостоятельно открепит дорожку без потери качества.







5. Звуковая композиция после открепления также попадет на таймлайн — она будет расположена чуть ниже основной линии ролика.







6. Далее нужно выбрать только что полученную звуковую дорожку (ту, что мы открепили от видео), и щелкнуть по ней правой клавишей мыши. В навигационном меню появится пункт «Удалить».







7. Финальный этап — сохранение видеоролика без изначально встроенной в него аудиодорожки в любом удобном формате. Материал можно экспортировать в AVI, MOV, MP4 или, например, WMV, в зависимости от целей и задач. При необходимости получится выгрузить объект на платформу-видеохостинг — YouTube или TikTok.







На всю работу уходит не более 10-15 минут, вне зависимости от наличия и уровня стартовых навыков. Именно поэтому программа Wondershare Filmora стала такой популярной — приложение открывает дорогу к любым, даже самым сложным инструментам, упакованным в предельно простую и понятную новичкам обертку.

С вопросом о том, как убрать звук из видео, мы разобрались окончательно. Никаких сложностей в подобном процессе нет — опытные монтажеры вырезают аудиодорожки пачками, впоследствии наполняя образовавшиеся пробелы полноценными музыкальными композициями или, например, заранее записанными голосовыми комментариями.



Часть 2. Безграничные возможности для редактирования аудио



Итак, основное преимущество видеоредактора Wondershare Filmora — это, конечно же, простота освоения. Все функции, касающиеся работы с аудиодорожками, размещены внутри удобного навигационного меню, соответствующего всем трендам профессионального UI/UX-дизайна. Пользователь может запустить ту или иную, достаточно глубокую и продвинутую функцию буквально за пару секунд:



1. Шумоподавление. Плагин, работающий на алгоритмах искусственного интеллекта и машинного обучения. Убирает из ролика различные посторонние звуки — от свиста ветра до гудков машин.



2. Приглушение звука. Автоматическая настройка громкости фоновой композиции для улучшения параметров восприятия материала. Создание эффекта четкой речи для записи закадровых комментариев, переводов и подкастов.



3. Обнаружение тишины. Алгоритмический поиск и удаление беззвучных моментов, наносящих значительный урон качеству и динамике производимого монтажером контента.



4. Аудиовизуализатор. Создание уникального видеоряда для выбранной музыкальной или звуковой дорожки. Точная подстройка ролика под хронометраж композиции.



5. Растягивание аудио. Еще одна функция, работающая на алгоритмах искусственного интеллекта. Нейросеть удлиняет композицию в соответствии с продолжительностью видео.



6. Преобразование речи в текст. Уникальная технология STT, позволяющая превращать обыкновенный голос в полноформатные субтитры буквально по щелчку мыши.



7. Преобразование текста в речь. Обратный модуль TTS, предназначенный для профессиональной конвертации текстовых файлов в высококлассную и многогранную озвучку.



8. Автоматическая синхронизация. Работа с ритмами и продолжительностью — как звуковых дорожек, так и визуальных рядов. Тонкая настройка хронометража разнокалиберных композиций.







Удалить звук из онлайн-видео, настроить параметры шумоподавление, активировать аудиовизуализатор и преобразовать речь в текст — ассортимент возможностей специализированного редактора Filmora крайне широк. Все инструменты запускаются по шагам элементарных инструкций, а разобраться в наборе представленных в каталоге плагинов у пользователя получится за считанные минуты.



Вывод



Wondershare Filmora — это видеоредактор, открывающий доступ к практически безграничным возможностям в плане обработки различных роликов. С его помощью можно производить как коммерческий, так и образовательный или развлекательный контент, не отвлекаясь от художественного процесса на разбор исключительно технических моментов.