Количество абонентов с eSIM в России выросло на 81% в январе-мае 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. С начала 2024 года мобильный трафик на сайтах с мультфильмами в Свердловской области ...25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...26.10.2023 Свердловская область заняла 5-е место по использованию цифровой sim-карты
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Свердловская область заняла 5-е место среди регионов России по использованию eSIM. ...31.07.2023 ESIM – удобный и безопасный способ использования мобильных услуг
Виртуальная SIM-карта или ESIM – это технология, позволяющая использовать SIM-карту через мобильное приложение. Она ...