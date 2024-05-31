Количество абонентов с eSIM в России выросло на 81% в январе-мае 2024 года

УрБК, Москва, 19.06.2024. Количество абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM (цифровые sim-карты, встроенные в смартфон), в январе-мае 2024 года увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Более 98% владельцев eSIM используют ее в качестве основной sim-карты, сообщает пресс-служба сотового оператора «МегаФон».



Среди смартфонов самый популярный бренд с установленной eSIM — iPhone, далее идут Samsung и Xiaomi. Чаще всего eSIM присутствует на iPhone 11. Общее потребление трафика владельцами eSIM в январе-мае 2024 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



«Наиболее интенсивно рос трафик при просмотре веб-страниц в браузерах и при использовании мессенджеров — активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23% соответственно. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%)», — отметили аналитики «МегаФона». При этом голосовой трафик популярнее у владельцев обычных sim-карт. Они разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM.