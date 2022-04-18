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«МегаФон»: Среди восстановленных смартфонов самый большой спрос зафиксирован на iPhone, Samsung и Xiaomi

УрБК, Москва, 01.02.2023. Самыми популярными восстановленными смартфонами в 2022 году среди российских пользователей стали iPhone, Samsung и Xiaomi. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

Первое место занял iPhone 7, обладающий самой низкой стоимостью среди смартфонов Apple на вторичном рынке. Второе и третье место принадлежат Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

В основном на вторичном рынке приобретают флагманские модели высокой ценовой категории, но есть и исключения. Например, в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тыс. руб.

Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке — 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%).

Если во II и III кварталах 2022 года клиенты приобретали в основном модели iPhone, то в IV квартале переориентировались на смартфоны, работающие на операционной системе Android. Снижение интереса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.

«Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей», — комментирует директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

«МегаФон» запустил продажу восстановленных смартфонов в апреле 2022 года. Поставкой занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам, а также замену компонентов при необходимости.

В рознице «МегаФона» покупатели могут сдать свое устройство и получить за него деньги на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade-in.

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