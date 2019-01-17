УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:42

Новые смартфоны от Apple и Samsung во II квартале подешевели на 10%

УрБК, Москва, 25.08.2025. Новые смартфоны от Apple и Samsung во II квартале 2025 года в среднем подешевели на 10% по сравнению с I кварталом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой исследование «Авито». https://tass.ru/ekonomika/24862563

Гаджеты от Apple за три месяца подешевели в среднем на 11%. Цены на iPhone 14 снизились на 21% (до 43 тыс. руб.), iPhone 13 Pro — на 20% (до 42 тыс. руб.), iPhone 13 — на 19% (до 35 тыс. руб.), iPhone 16 — на 14% (до 62 тыс. руб.), iPhone 16 Pro — на 15% (до 85 тыс. руб.), iPhone 16 Pro Max — на 11% (до 92 тыс. руб.).

Смартфоны от Samsung за квартал подешевели на 12%. В частности, Galaxy S24 — на 23% (до 45 тыс. руб.), Galaxy S23 — на 22% (до 38 тыс. руб.), Galaxy S24 FE — на 21%. (до 37 тыс. руб.).

Цены на флагманские модели Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus снизились на 16% (до 59 тыс. и 66 тыс. руб. соответственно), Galaxy S25 Ultra — на 20% (до 79 тыс. руб.).

Эксперты связывают падение цен на премиальные смартфоны с «эффектом высокой базы»: в начале года их стоимость взлетела из-за курса валют, и теперь она постепенно откатывается назад.

Отмечается, что в топ-3 самых подешевевших брендов вошли китайские OnePlus (-17%, до 52 тыс. руб.), Infinix (-15%, до 11 тыс. руб.) и Tecno (-13%, также до 11 тыс. руб.).
