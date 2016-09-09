УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:56

Цены на iPhone в России за последние месяцы снизились на 13%

УрБК, Москва, 19.02.2025. Цены на iPhone в России с момента выхода последней линейки (за последние четыре-пять месяцев) снизились на 13%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авито».

При этом продажи iPhone на платформе с октября 2024 года по январь 2025 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными моделями за последние полгода оказались iPhone 11 (8% от всех продаж), iPhone 13 (5%), iPhone 12 (4%), XR (3%) и 15 Pro Max (3%). Большая часть проданных смартфонов — подержанные (78%).

Больше всех за полгода подешевел iPhone XR 2018 года (-31%, до 11 тыс. руб. в ресейле, до 16 тыс. руб. новый). На втором месте — iPhone 11 2019 года, являющийся самой популярной моделью (-30%, до 17 тыс. в ресейле, до 24 тыс. новый). Далее идут iPhone 12 (-28%, от 24 тыс. руб. в ресейле, до 31 тыс. руб. новый) и iPhone 13 (-24%, до 35 тыс. руб. в ресейле, до 44 тыс. руб. новый). Замыкает топ-5 iPhone 15 Pro Max (-9%, до 87 тыс. руб. в ресейле, до 90 тыс. руб. новый).

Среди моделей новой линейки, презентованной в сентябре 2024 года, наиболее популярен iPhone 16 Pro Max (3% от продаж всех смартфонов от Apple, 79 тыс. руб. в ресейле, 114 тыс. руб. новый). Доля остальных моделей линейки в продажах — 1-2%, наименее популярен iPhone 16 Plus.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.09.2016 Apple снизила цены в России на iPhone предыдущего поколения

Компания Apple снизила цены на iPhone предыдущего поколения. Об этом сообщают «Ведомости». В частности, модели iPhone ...

09.10.2015 В России стартовали продажи нового iPhone

В России стартовали официальные продажи новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Об этом сообщает ТАСС. Основное ...

14.04.2015 Компания Apple снизила рекомендованные цены на iPhone в РФ на 4-7 тыс. рублей

УрБК, Москва, 14.04.2015. Компания Apple снизила рекомендованные цены на iPhone 6 в РФ на 4-7 тыс. руб. Об этом ...

10.10.2013 Официальные продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России стартуют 25 октября

Официальные продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России начнутся 25 октября. Стоимость составит от 29990 руб. за младшую ...

09.08.2012 Новый продукт от Apple станет еще тоньше

iPhone от Apple станет на 18% тоньше. При этом длина смартфона увеличится, так же как и разрешение экрана. Габариты ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (358)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18