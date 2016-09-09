Цены на iPhone в России за последние месяцы снизились на 13%

Компания Apple снизила цены на iPhone предыдущего поколения. Об этом сообщают «Ведомости». В частности, модели iPhone ...09.10.2015 В России стартовали продажи нового iPhone
В России стартовали официальные продажи новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Об этом сообщает ТАСС. Основное ...14.04.2015 Компания Apple снизила рекомендованные цены на iPhone в РФ на 4-7 тыс. рублей
УрБК, Москва, 14.04.2015. Компания Apple снизила рекомендованные цены на iPhone 6 в РФ на 4-7 тыс. руб. Об этом ...10.10.2013 Официальные продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России стартуют 25 октября
Официальные продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России начнутся 25 октября. Стоимость составит от 29990 руб. за младшую ...09.08.2012 Новый продукт от Apple станет еще тоньше
iPhone от Apple станет на 18% тоньше. При этом длина смартфона увеличится, так же как и разрешение экрана. Габариты ...