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Вчера, 17:42

В топ-3 самых популярных смартфонов в Екатеринбурге входят Apple, Samsung и Xiaomi

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. По итогам 2024 года продажи новых смартфонов на «Авито» в Екатеринбурге выросли на 53% по сравнению с предыдущим годом. При этом их доля в структуре продаж увеличилась с 19% до 24% — пользователи все чаще покупают на площадке именно новые гаджеты, сообщает пресс-служба «Авито».

В тройку самых продаваемых смартфонов в Екатеринбурге вошли Apple с долей 66% (в ресейле их в среднем покупали за 31 тыс. руб., а новые — за 74 тыс. руб.). На смартфоны от Samsung пришлось 12% продаж (их покупали за 16 тыс. руб. «с рук» и за 52 тыс. руб. — новые). Смартфоны от Xiaomi составили 9% от продаж (в среднем подержанные гаджеты стоили 9 тыс. руб., и 20 тыс. руб. — новые).

Далее в рейтинге популярности идет HONOR, на который пришлось 2,5% продаж («с рук» их покупали за 7 тыс. руб., новые — за 21 тыс. руб.). На гаджеты Realme пришлось 2% от общего объема продаж (стоимость этих устройств в ресейле — 9 тыс. руб., 20 тыс. руб. — за новые).
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