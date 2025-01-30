В топ-3 самых популярных смартфонов в Екатеринбурге входят Apple, Samsung и Xiaomi

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Свердловчане стали чаще покупать нестандартные смартфоны. Так, продажи гибких гаджетов ...30.10.2024 Продажи смартфонов в Екатеринбурге в III квартале увеличились на 7%
В Екатеринбурге за III квартал 2024 года продажи смартфонов выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом ...30.10.2024 Продажи смартфонов в Екатеринбурге в III квартале увеличились на 7%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. В Екатеринбурге за III квартал 2024 года продажи смартфонов выросли на 7% по сравнению ...23.01.2024 Онлайн-продажи новых смартфонов в Екатеринбурге в 2023 году выросли на 87%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Продажи новых смартфонов на интернет-площадке «Авито» в Екатеринбурге в 2023 году ...26.12.2023 «МегаФон»: В Свердловской области китайские бренды смартфонов стали самыми популярными по итогам 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловской области по итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали наиболее ...