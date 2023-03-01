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Вчера, 10:42

«МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году

УрБК, Москва, 11.12.2023. С января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза (на 300%) в денежном выражении и на 149% — в количественном. Средняя цена таких смартфонов составила 15 тыс. руб., уточнили в пресс-службе компании «МегаФон».

Самой популярной у покупателей маркой стал Samsung, его продажи выросли в 2,3 раза. На втором месте — Apple (в 2,5 раза), на третьем — Xiaomi (продажи выросли в четыре раза).

«Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung – Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C», — рассказали в пресс-службе «МегаФона».

«Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.
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