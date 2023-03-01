«МегаФон»: Продажи восстановленных смартфонов в России выросли на 300% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. За 2022 год продажи мобильных телефонов в Екатеринбурге на вторичном рынке выросли на ...

Продажи мобильных телефонов на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 26%

УрБК, Москва, 01.02.2023. Самыми популярными восстановленными смартфонами в 2022 году среди российских пользователей ...

«МегаФон»: Среди восстановленных смартфонов самый большой спрос зафиксирован на iPhone, Samsung и Xiaomi

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. В Екатеринбурге на вторичном рынке продажи мобильных телефонов в 2021 году выросли на ...

В Екатеринбурге продажи мобильных телефонов на вторичном рынке в 2021 году выросли на 8%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2020. Особым спросом среди мужчин и женщин в России перед гендерными праздниками пользуется ...

«МегаФон»: Спрос на технику перед 23 февраля и 8 Марта увеличился на 50-70%

В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...