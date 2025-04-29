Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. «МегаФон» представил обновленную линейку продукции под собственной торговой маркой Stellarway. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Товары уже доступны во всех салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также в интернет-магазине «МегаФона», сообщает пресс-служба компании.В числе новинок — компактные пауэрбанки емкостью 20 тыс. и 30 тыс. мАч с возможностью быстрой зарядки как телефонов, так и ноутбуков, в том числе модель, специально разработанная для Apple Watch. Также в ассортименте появились обновленные сетевые зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки, рассчитанные на широкий спектр современных гаджетов.Отметим, что продажи устройств под собственной торговой маркой «МегаФона» — Stellarway, по итогам первых месяцев 2025 года выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года«Высокий спрос на товары под нашими торговыми марками объясняется двумя факторами. Во-первых, оптимальным соотношением цены и качества. Во-вторых, мы можем гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно предлагать именно то, что необходимо клиенту. Именно поэтому мы постоянно расширяем наш ассортимент СТМ. В случае с продукцией крупных вендоров, которые ориентируется на собственные бизнес-стратегии, некоторые изменения в ассортименте проходят медленно и требуют длительных согласований. Это ограничивает нашу возможность быстро реагировать на изменяющиеся потребности покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.С момента запуска бренда Stellarway в ноябре 2023 года под этой маркой было выпущено более 100 наименований техники и аксессуаров во всех ключевых потребительских категориях.Кроме устройств под маркой Stellarway, «МегаФон» развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel. На сегодня это девять моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая детские смарт-часы с eSIM, а также две модели планшетов.