«МегаФон» начинает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway

УрБК, Москва, 27.11.2023. «МегаФон» начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.



Объем продаж аксессуаров для мобильных устройств и ноутбуков в интернет-магазине и объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota в III квартале текущего года вырос на 12% в штучном исчислении по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%), а наибольший прирост продаж в денежном исчислении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).



Stellarway от «МегаФона» будет выпускать более 100 товаров во всех категориях — защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры, а также зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.



Защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway уже доступны в интернет-магазине «МегаФона». До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединенной розничной сети, так и в интернет-магазине.



«Наличие собственной торговой марки, разработкой и поставками аксессуаров которой занимается наша дочерняя компания Revo Charge, позволит контролировать производство и всю цепочку поставок, что даст возможность гарантировать качество наших изделий», — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.



Компания рассчитывает, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети, а собственный бренд позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.