«МегаФон»: Свердловчане стали чаще дарить беспроводные зарядки и наушники

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Накануне праздников в Свердловской области вырос спрос на беспроводные устройства. Жители региона в феврале чаще приобретали беспроводные зарядки, а в марте — беспроводные наушники. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на данные сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также на данные продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.



Приобретать подарки свердловчане обычно предпочитали за пять дней до праздника. Пики продаж отмечены 18 февраля и 3 марта. Перед 23 февраля было куплено на 14% беспроводных зарядников больше, чем в прошлом году, а перед 8 марта наибольший прирост показали продажи беспроводных наушников. Также к 8 марта чаще покупали планшеты (+23%), а к 23 февраля вырос спрос на умные часы (+23%), беспроводные наушники (+22%) и пауэрбанки (+5%).



Наиболее популярным подарком стал смартфон. К 8 марта его приобретали на 8% чаще, чем к 23 февраля. Помимо этого, перед 8 марта активнее приобретались товары в категории «Подарочные наборы» (+351% в сравнении с январем), «Органическая косметика» (+74%) и «Ювелирные украшения» (+69%).



Перед 23 февраля чаще приобретались предметы одежды, бритвенные наборы, комплекты для мойки автомобиля и инструменты. Также был отмечен рост спроса на кошельки и ремни (+74% и +68% соответственно), джемперы (+62%), брюки (+44%) и мужские ароматы (+40%).