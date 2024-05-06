«МегаФон»: Свердловчане стали чаще дарить беспроводные зарядки и наушники

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Свердловчане в апреле стали в 3,5 раза чаще покупать гаджеты для умного дома по ...14.02.2024 «МегаФон»: Свердловчане в качестве подарков на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...27.11.2023 «МегаФон» начинает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway
УрБК, Москва, 27.11.2023. «МегаФон» начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным ...15.02.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали, что россияне чаще всего дарили на 14 февраля
УрБК, Москва, 15.02.2023. Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В этом году мужчины и ...26.08.2019 ФАС признала рекламу в магазине RBT в Челябинске недостоверной
УрБК, Челябинск, 26.08.2019. Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу в магазине RBT в челябинском ТРК «КУБА». ...