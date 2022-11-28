Специалисты «МегаФона» рассказали, что россияне чаще всего дарили на 14 февраля

УрБК, Москва, 15.02.2023. Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля.
В этом году мужчины оказались более экономными при выборе подарков — их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.
«Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику — продажи в интернет-магазине «МегаФона» выросли накануне праздника на 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвертую строчку», — сообщает пресс-служба сотового оператора.
На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала «Яндекс. Станция». Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини». Замыкают топ-3 популярных подарков умные часы. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.
Отмечается, что за последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились. Например, в 2022 году в преддверии праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты — их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13% до 30%.
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