УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:43

Специалисты «МегаФона» рассказали, что россияне чаще всего дарили на 14 февраля

УрБК, Москва, 15.02.2023. Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля.

В этом году мужчины оказались более экономными при выборе подарков — их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

«Гаджеты считаются желанными подарками к любому празднику — продажи в интернет-магазине «МегаФона» выросли накануне праздника на 20%. Самым популярным подарком в этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок накануне праздника. Если год назад наиболее желаемым брендом среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвертую строчку», — сообщает пресс-служба сотового оператора.

На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала «Яндекс. Станция». Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини». Замыкают топ-3 популярных подарков умные часы. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

Отмечается, что за последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились. Например, в 2022 году в преддверии праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины чаще стали выбирать в подарок гаджеты — их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13% до 30%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.11.2022 «МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Мобильный трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время распродаж ...

21.09.2022 В связи с началом учебного года продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» выросли в шесть раз

УрБК, Москва, 21.09.2022. Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной ...

13.08.2021 Абоненты «МегаФона» в Екатеринбурге стали тратить в два раза больше денег на интернет-покупки

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. Абоненты «Мегафона» все чаще предпочитают совершать покупки в интернет-магазине и ...

05.03.2021 «МегаФон» зафиксировал рост интереса к «умным» часам в качестве подарка на 8 Марта

УрБК, Москва, 05.03.2021. Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на них накануне ...

11.03.2020 «МегаФон»: Спрос на технику перед 23 февраля и 8 Марта увеличился на 50-70%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2020. Особым спросом среди мужчин и женщин в России перед гендерными праздниками пользуется ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%16.01.2023Вкладчикам изменили налог20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры
Архив новостей
Февраль 2023 (370)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18