В России на 26% выросли продажи смартфонов

Материалы по теме

Стоимость смартфонов в России за год выросла на треть

УрБК, Москва, 28.08.2023. Стоимость смартфонов в РФ в январе-июле 2023 года увеличилась на 32% по сравнению с ...

Продажи мобильных телефонов на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 26%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. За 2022 год продажи мобильных телефонов в Екатеринбурге на вторичном рынке выросли на ...

Продажи смартфонов в России за год упали на 43% в денежном выражении

УрБК, Москва, 02.11.2022. Продажи смартфонов в России за год упали на 43% в денежном выражении и на 30% — в ...

На российском рынке мобильных устройств доля Samsung снизилась до 31%

УрБК, Москва, 11.07.2013. На российском рынке мобильных телефонов и смартфонов происходит перераспределение сил: если ...

Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до трети

Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 31% по итогам третьего квартала 2012 года. За три месяца корейская ...