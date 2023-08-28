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В России на 26% выросли продажи смартфонов

УрБК, Москва, 06.09.2023. В России за январь-август продано 18,6 млн смартфонов, что на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года. По объему продажи выросли на 12%, до 396 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных МТС.

В лидерах по деньгам находятся Apple (доля рынка — 34%), Xiaomi (20%), Samsung (17%). По числу проданных устройств первые позиции занимают Xiaomi (более 25%), Realme (13%), Samsung и Tecno (по 12%). Отдельно отмечается, что доля Apple сократилась до 9%, сравнявшись с китайским Infinix, который год назад занимал всего 1% рынка.

Ряд иностранных компаний с весны 2022 года прекратили официальные поставки в РФ. К концу прошлого года доля Samsung в натуральном выражении сократилась на 51%, а Apple — на 45%. Но вырос спрос на китайские смартфоны Tecno (плюс 563%), Realme (плюс 122%) и Vivo (плюс 120%).
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